Suspensões de Dorival e dupla de ataque ligam o alerta para novo problema do São Paulo no Brasileirão: o excesso de pendurados

O prejuízo para o São Paulo em Cuiabá foi muito além da derrota por 2 a 1 na partida de sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro. Depois de receberem cartões amarelos, Luciano e Calleri estão suspensos do confronto do Tricolor ante o Bahia às 11h (de Brasília) do próximo domingo (30), no Morumbi. Um temor que vai continuar por um bom tempo já que ninguém tem tantos atletas pendurados quanto o clube do Morumbi: 11 ao todo.

Estão pendurados com dois cartões amarelos Pablo Maia (que recebeu o segundo cartão amarelo no sábado), Alan Franco, Alisson, Caio, Marcos Paulo, Michel Araújo, Patryck, Rafinha, Raí Ramos, Rodriguinho e Wellington Rato.

Além dos atacantes, também estará suspenso para o duelo com os baianos o técnico Dorival Júnior, expulso em Cuiabá.

Dorival, inclusive, é mais um dos pendurados. O treinador tem dois cartões amarelos juntos de seu filho e auxiliar, Lucas Silvestre, que deverá ficar no banco no domingo.

A situação dos ‘indisciplinados’ é um contraste na temporada no momento em que o São Paulo vê diminuir cada vez mais a lista de contundidos em seu plantel. No jogo contra o Cuiabá, por exemplo, foram apenas sete atletas impossibilitados de jogar por conta de contusão.

O número deverá cair ainda mais no compromisso ante o rival Corinthians às 21h30 (de Brasília) de terça-feira (25), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, já que Alan Franco voltou a treinar sem limitações com os companheiros.

