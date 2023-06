Surfe: WSL cancela baterias da etapa de Saquarema neste sábado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 12:50 Compartilhe

A WSL cancelou as baterias deste sábado na etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe. O motivo foram as ondas fracas que surgiram no início do dia na Praia de Itaúna. A próxima chamada está prevista para este domingo (25), às 8h30.

Contudo, mesmo com chamada marcada para este domingo, também há possibilidade de um novo cancelamento, dada a previsão de ondas fracas novamente. As próximas baterias serão de repescagem, tanto no masculino, quanto no feminino.

No primeiro dia de evento, na última sexta, João Chianca, Filipe Toledo, Yago Dora e Italo Ferreira venceram suas baterias e estão nas oitavas de final. Gabriel Medina está na repescagem, assim como Caio Ibelli, Samuel Pupo, Jadson André e Tati Weston-Webb.

Próximas baterias:

Repescagem Feminino

Molly Picklum (AUS) x Johanne Defay (FRA)

Tatiana Weston-Webb (BRA) x Catlin Simmers (EUA)

Repescagem Masculino

Griffin Colapinto (EUA) x Jadson André (BRA)

Connor O’Leary (AUS) x Ian Gentil (HAV)

Gabriel Medina (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

Caio Ibelli (BRA) x Barron Mamiya (HAV)

Jack Robinson (AUS) x Seth Moniz (HAV)

Matthew McGillivary (AFS) x Jordy Smith (AFS)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Rio Waida (IND)

Callum Robson (AUS) x Kanoa Igarashi (JPN)