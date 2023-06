Suposta traição, carta, leilão, chá revelação… A movimentada semana de Neymar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Neymar foi um dos principais assuntos no Brasil na última semana. O jogador esteve envolvido em um suposto caso de traição, promoveu um leilão beneficente e fez um chá revelação para descobrir o sexo do filho. O Lance! detalhou como foram os últimos sete dias na vida do craque.

Polêmica sobre traição

A última semana começou com uma suposta traição de Neymar. Na segunda, a influenciadora Fernanda Campos alegou ter ficado com o jogador na véspera do Dia dos Namorados. Bruna Biancardi chegou até a discutir com um jornalista nas redes sociais após a repercussão do assunto. Em meio à polêmica, o atleta apareceu com Bruna na festa de casamento do amigo Cris Guedes, na terça-feira.

Dois dias após a revelação de Fernanda, na quarta-feira, o atacante foi às redes sociais e publicou uma carta aberta à Bruna. No texto, Neymar se desculpa com a namorada. O jogador do PSG recebeu apoio e elogio de amigos e personalidades famosas, o que virou motivo de piada na web.

Multa e interdição em mansão

Na quinta-feira, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba em conjunto com Polícia Militar Ambiental e Polícia Civil interditaram uma área da mansão do jogador por conta de irregularidades na construção de um lago artificial. O atacante foi multado em R$ 5 milhões ,e o pai do atleta chegou a receber voz de prisão após discutir com as autoridades no local.

Leilão beneficente

Também na quinta-feira, Neymar promoveu um leilão beneficente através do Instituto Neymar Jr, em São Paulo. O evento teve participação de grandes personalidades, como o astro da NBA Jimmy Butler, o cantor Seu Jorge, a atriz Deborah Secco, o apresentador Celso Portiolli e o ex-jogador Denilson.

Chá revelação

No último sábado, Neymar e Bruna Biancardi realizaram uma grande festa para revelar o sexo do bebê que os dois esperam. Assim como no leilão, o evento teve a presença de amigos e famosos. Na mansão, em Mangaratiba, a cerimônia teve decoração luxuosa, cardápio variado e uma discoteca na parte da noite. Antes, ao fim da tarde, houve o anúncio que o casal terá uma menina.

E dentro de campo?

As notícias envolvendo Neymar não tem sido ligadas ao futebol nos últimos meses. Lesionado, o jogador não atua pelo Paris Saint-Germain desde fevereiro. O nome do craque também não apareceu nas últimas convocações para a Seleção Brasileira. A próxima temporada na Europa começa a partir de agosto e o atacante tem contrato com o clube francês por mais dois anos.