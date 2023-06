Suposta amante de Casemiro compartilha fotos e conversas que teve com o jogador em rede social

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 14:37 Compartilhe

A influenciadora Sinttya Ramos, indicada como suposta amante de Casemiro, postou nas redes sociais nesta terça-feira (27), conversas e fotos que teria tido com o jogador. Em um dos prints, supostamente com o atleta, ela pede para que ele grave um vídeo para o seu irmão.

No momento em que interagia com seus seguidores, Sinttya afirmou que nunca encontrou com jogador em motel, somente em hotel cinco estrelas. De acordo com a influenciadora, os encontros aconteciam na Espanha, no Eurostars Madrid Tower, em que a diária pode chegar a 270 euros (aproximadamente R$ 1.500, na cotação atual).

– Nunca fiquei em motel. Sempre em hotel cinco estrelas”, disse ela, com uma foto em que aparece posando no hotel. Em Madrid sempre foi o Eurostars Madrid Tower Madrid. – disse Sinttya.

+ Botafogo vai ao mercado? Confira treinadores estrangeiros livres no mercado

Em outra publicação, a influencer mostrou uma conversa, supostamente com o jogador, onde ela pede para ele gravar um vídeo para seu irmão.

Casemiro hoje atua pelo Manchester United, na Inglaterra, e pela Seleção Brasileira. Está casado com Anna Mariana a 9 anos e esse relacionamento com Sinttya, segundo Léo Dias, aconteceu de 2016 até 2021. Anna defendeu Casemiro nas redes sociais.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!