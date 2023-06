Sul-Americana: Goiás segura a pressão, vence o Santa Fe e garante vaga nas oitavas 

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 1:01 Compartilhe

Em Bogotá, o Goiás venceu por 2 a 1 com o Independiente Santa Fe e ficou com a liderança da chave G, com 12 pontos. Os colombianos ficam com 7 pontos e estão eliminados.

O jogo

Os dois times começaram o jogo em pura trocação. O Goiás tentava encaixar os contra-ataques e sofria com as investidas do Santa Fe, que assustou no chute de De La Rosa e cabeçada de Aja.

Aos 24 minutos o Goiás abriu o marcador. Guilherme foi acionado por Diego Gonçalves, que bateu de primeira e venceu o goleiro, 1 a 0.

No prejuízo, o Santa Fe pressionou o Esmeraldino, que teve muito trabalho para segurar as descidas colombianas.

Na etapa final o Independiente Santa Fe aumentou o seu ritmo. Em pouco mais de 12 minutos, o time colombiano levou perigo, mas faltou capricho na finalização. De tanto insistir, a premiação veio com Rodallega. O centroavante aproveitou a sobra na grande área, matou no peito e fuzilou, 1 a 1.

Como era esperado o Santa Fe aumentou o seu ritmo e implementou o abafa. Na base do sufoco, os colombianos encurralaram o Goiás e teve a chance da classificação aos 39 minutos. Mosquera recebeu cruzamento e cabeceou. Sem goleiro, Maguinho evitou o gol rival de cabeça.

Quando o empate parecia certo, o Esmeraldino aproveitou o destempero do Santa Fe e sacramentou a vitória. Matheusinho ficou com a bola limpa, sem marcação e fuzilou o goleiro, 2 a 1.