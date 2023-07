!Sucesso! Brasil termina Sul-Americano de Atletismo como campeão geral

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 15:50 Compartilhe

O Brasil se tornou campeão geral do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, neste último domingo (30), na pista do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. A equipe brasileira não decepcionou no favoritismo, aproveitou o fator casa e terminou em primeiro lugar no torneio. O evento reuniu 390 atletas de todo o continente e o time verde-amarelo somou 44 medalhas – 19 de ouro, 15 de prata e 10 de bronze.

Além das medalhas, os atletas também conquistaram índices olímpicos e vagas nos próximos Mundiais da modalidade. Houve três passaportes carimbados para os Jogos Olímpicos Paris 2024; Almir Cunha dos Santos, no salto triplo, Erik Cardoso, nos 100m rasos, e Lucas Carvalho, nos 400m rasos. Os três juntos e mais 11 integrantes do Time Brasil, se tornaram campeões sul-americanos e lideraram o ranking continental, conquistaram vagas diretas também para a próxima competição em Budapeste, na Hungria.

No último dia de torneios, os competidores trouxeram mais de 23 medalhas para o Brasil. Pedro Henrique Nunes, de lançamento do dardo e

recordista brasileiro e líder do ranking continental com 83,89m, foi o primeiro a conquistar medalha no domingo e alegou que sentiu um pouco durante a prova, mas ficou feliz pela classificação para o Mundial.

– Senti um pouco o pé durante a prova e o frio também acabou atrapalhando. A marca eu sei que posso fazer melhor, mas conquistar o título do Sul-americano e carimbar minha vaga no Mundial eram mais importantes. Agora é me recuperar e preparar bem para chegar no Mundial e conseguir lançar acima de 85 metros para garantir o índice olímpico – pontuou o atleta.

