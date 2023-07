Substituto do Fifa divulga capa com Pelé, Marta e outros brasileiros

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 12:18 Compartilhe

Nesta segunda-feira (10), a EA Sports divulgou a capa da versão Ultimate do EA Sports FC 24, que chega para substituir o FIFA 23. A arte compartilhada conta com vários craques do presente e do passado, além de ilustrar cinco brasileiros: Pelé, Marta, Ronaldinho Gaúcho, Marquinhos e Vinícius Júnior.

Além dos brasileiros, a empresa ainda incluiu outros atletas do futebol mundial atual e do passado. Capa do FIFA 23, a jogadora Sam Kerr também aparece na arte, bem no centro da produção, ao lado de Haaland, um dos principais jogadores na temporada 2022/23.

The stars of The World’s Game are in the club. Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023

Fim do FIFA

A parceria da Fifa e a EA Sports chegou ao fim após 30 anos. O FIFA 23 foi o último jogo produzido pela desenvolvedora e o game agora se chamará EA Sports FC. Segundo o jornal ‘The New York Times’, a entidade desejava receber US$ 1 bilhão (R$ 4,95 bilhões) pelo período de quatro anos para renovar a licença com a empresa canadense, que rejeitou a oferta.