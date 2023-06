Sub-20: Vasco vence o Resende e enfrenta o Botafogo na semifinal do Carioca

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 17:39 Compartilhe

O Vasco venceu novamente o Resende, dessa vez por 3 a 1, e avançou para a semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. Os gols foram marcados por Paixão e Juan, que marcou duas vezes, chegou ao 10º gol e é o artilheiro da competição. Na primeira partida, o Cruz-Maltino ganhou por 3 a 0.

Com o resultado, o Vasco continua invicto no Carioca Sub-20. O Cruz-Maltino conquistou a Taça Guanabara com uma campanha avassaladora, com oito vitórias e três empates.

+ Vasco negocia com volante titular do Sevilla e campeão da Europa League

Na semifinal o Vasco enfrenta o Botafogo. Os jogos serão disputados nos dias 24 de junho e 1º de julho. O adversário da final sairá do confronto entre Flamengo e Fluminense, que jogam nas mesmas datas.

E MAIS: