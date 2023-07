Suárez diz por que vai deixar o Grêmio ao fim do ano e desconversa sobre o Inter Miami

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 13:49 Compartilhe

Luis Suárez, enfim, falou. O atacante uruguaio concedeu uma esperada entrevista coletiva neste sábado e falou sobre o seu futuro. O uruguaio vai mesmo deixar o Grêmio ao fim do ano, mas diz não saber se vai continuar com a carreira, apesar das especulações de que ele vai acertar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, onde joga o amigo Messi.

Segundo Suárez, a decisão de encurtar o contrato com o Grêmio, que ia até o fim de 2024, foi motivada por causa dos seus problemas físicos, que hoje limitam o rendimento do atacante com fortes dores.

– Tenho que ser sincero comigo mesmo, com meu corpo, e com o clube. No próximo ano não vou poder render ao Grêmio o que esperam de mim, pela carga e intensidade que tem o futebol brasileiro. Terá muitas viagens se o clube jogar a Libertadores, que é o objetivo do clube. E por isso é uma decisão que se conversou com o clube. O clube entendeu e agradeço por isso – disse Luisito.

Perguntado sobre o Inter Miami, Suárez desconversou, mas disse que não sabe se seguirá atuando após deixar o Imortal. Ao que tudo indica, o futuro está em aberto. O clube norte-americano fez uma proposta ao Grêmio, mas Suárez diz que não foi procurado.

– Não sei se vou seguir a minha carreira após o Grêmio. O Inter Miami entrou em contato com o Grêmio, e o clube respondeu que eu tenho contrato e não teria possibilidade (de saída neste momento). Para mim, não chegou nada – disse.

Números

Desde a sua chegada, Suárez disputou 32 jogos, anotou 16 gols e faturou o título do campeonato gaúcho.