Stefani comemora atuação após vaga na semi de Berlim

Luisa Stefani, 21ª colocada do ranking mundial, e a francesa Caroline Garcia, quarta do mundo em simples, se classificaram, nesta quinta-feira (22), para as semifinais do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, torneio realizado na grama, com premiação de US$ 789 mil.

A paulistana e a francesa superaram a dupla da bielorrussa Yana Sizikova e da belga Kimberley Zimmermann por um duplo 6/2, em 58 minutos de partida.

“Ótimo dia, ótimo jogo. Sacamos bem do começo ao fim, também fomos bem nos games de devolução. Ganhamos todos os pontos importantes. A diferença foi aí, por isso o placar largo. Feliz com essa vaga para a semifinal”, disse a paulistana patrocinada pela Fila e Faros Invest, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

Luisa e Garcia agora enfrentam a dupla cabeça de chave 1, da norte-americana Nicole Melichar e da australiana Ellen Perez nesta sexta-feira a partir das 6h de Brasília.

