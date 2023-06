Spalletti dá camisa do Napoli de Maradona para jovem deficiente

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 28/06/2023 - 11:22 Compartilhe

ISCHIA, 28 JUN (ANSA) – O ex-técnico do Napoli Luciano Spalletti deu uma camisa original do ex-craque argentino Diego Maradona, morto em 2020, para um jovem romeno que sofre com uma grave deficiência.

O encontro entre Spalletti e Martin aconteceu em Lacco Ameno, na província de Nápoles. O rapaz, que não anda e precisa do auxílio de uma cadeira de rodas, pediu para tirar uma selfie com o treinador do lado de fora de um hotel.

Depois de tirar várias fotos com o romeno, Spalletti pediu para que ele esperasse e voltou ao seu quarto. Após alguns minutos, treinador retornou com a camisa de Maradona da temporada 1987/88 e deu ao jovem.

“Coloquei isso na minha mala e levei para Ischia só para dar a algum torcedor napolitano como você, eu te dou com o maior prazer”, disse Spalletti, que adicionou seu autógrafo no uniforme já assinado por Maradona.

Martin compreendeu a importância do presente e começou a chorar, agradecendo calorosamente ao técnico.

Sob o comando de Spalletti, o Napoli fez uma ótima campanha na Série A de 2022/23 e voltou a vencer um Scudetto depois de 30 anos. (ANSA).