Sorteio define adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de futebol society

O Brasil descobriu os seus adversários na Copa do Mundo de minifootball, popularmente conhecido como futebol society, em sorteio realizado nos Emirados Árabes Unidos na última terça-feira (20). A Seleção Brasileira ficou no Grupo E e enfrentará Bulgária, Montenegro e Japão. A equipe brasileira é a atual vice-campeã mundial, feito conquistado na Austrália, em 2019.

– Ficamos felizes com o sorteio e será mais uma grande experiência. O grupo tem seleções fortes, mas que não nos preocupam na fase de grupos. Nossos olhos já estão voltados para a fase final, em que o caminho será mais difícil – avaliou Rico Chermont, presidente da Minifootball Brasil.

A Copa do Mundo de minifootball é realizada de dois em dois anos e esta será a 4ª Edição. Em 2015, nos Estados Unidos, o time da casa levou a melhor e ficou com o título. Em 2017, na Tunísia, foi a vez da República Tcheca vencer. Na última edição, antes da pandemia, o México venceu o Brasil na final, em Perth, na Austrália.

O Brasil já participou de duas Copas do Mundo e de um Panamericano, além de amistosos internacionais. Foram 23 jogos, com 15 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Por esse retrospecto positivo, a Seleção Brasileira é uma das favoritas ao título em 2023. Nomes como Renato Abreu (ex-Flamengo), Gabriel Gubela (ex-Fluminense) e Amauri (ex-Juventus, da Itália) já vestiram a camisa do time brasileiro de minifootball.

O que é Minifootball? O minifootball nada mais é que o futebol reduzido, com cinco, seis ou sete atletas. A Minifootball Brasil, fundada em 2017, é a entidade máxima da modalidade no país.

– O futebol é o esporte número 1 no mundo e o minifootball é a modalidade de futebol que tem mais adeptos. Só no Brasil, o futebol amador tem uma estimativa de mais de 12 milhões de praticantes, espalhados em mais de 4.000 arenas de futebol society – afirmou Rico.