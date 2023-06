Sormani detona jogadores do Santos por ida à festa: ‘Falta de vergonha na cara’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 19:56 Compartilhe

Um vídeo viralizou nas redes sociais com a saída de dois jogadores do Santos de uma festa, supostamente ocorrida na última segunda. Nas imagens, torcedores do Peixe intimidaram Nathan e Lucas Pires, que deixavam o local. Nas redes sociais, o jornalista Fábio Sormani detonou os atletas.

– Como pode jogador encontrar ânimo para ir pra balada com 10 jogos sem vencer nas costas? Sabe o que isso significa? Falta de vergonha na cara. Falta de compromisso. Falta de caráter profissional. Sabem que se perderem, o culpado vai ser o treinador, pois essa é a cultura brasileira – escreveu Sormani.

– É claro que tudo isso acontece porque o Santos está largado às traças. O presidente Andrés Rueda é péssimo. Não sabe como comandar. Pensa que comandar o clube é gerir uma salinha com meia dúzia de computadores e igual número de funcionários – completou o jornalista.

O Santos vive momento ruim na temporada e não vence desde o dia 14 de maio, quando bateu o Vasco. No Campeonato Brasileiro, a equipe está na 13ª posição, com 13 pontos. O clube foi eliminado da Copa do Brasil e não tem mais chances de classificação na Copa Sul-Americana.

