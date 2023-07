Sondado pelo Palmeiras, Léo Naldi faz mais de uma função no meio e já teve ano ‘goleador’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 2:01 Compartilhe

O Palmeiras segue em busca de um volante para reforçar o elenco de Abel Ferreira. O mais novo nome apontado como presente na lista do clube é o de Léo Naldi, que disputa a Série B do Brasileirão pela Ponte Preta. Apesar de o Verdão não confirmar o interesse, a Macaca revelou nos bastidores que houve uma sondagem, mas sem proposta oficial até aqui. De qualquer forma, é importante mostrar como atua o jovem de 21 anos e quais são seus números pelo time campineiro.

Léo fez sua estreia pelo profissional da Ponte Preta em 2021, em jogo válido pelo Brasileirão da Série B de 2020. No entanto, ele passou a ser parte integrante do grupo principal na temporada 2021, alguns meses depois. E a primeira impressão foi muito boa. Ao todo, o garoto fez 27 jogos na temporada, sendo 14 deles como titular. Apesar de sua posição mais defensiva, marcou cinco gols e teve até aqui o seu ano mais goleador.

E 2021 poderia ter sido ainda melhor se não fossem duas fases complicadas: uma provocada por uma artroscopia no joelho e outra por uma lesão ligamentar no tornozelo. O que não impediu que ele se mostrasse versátil no time, podendo jogar tanto como camisa 5, quanto como segundo volante ou até mesmo mais avançado dependendo da necessidade da partida.

Com essas credenciais é que ele entrou em 2022 como titular absoluto da Macaca. Foram 46 jogos durante a temporada, todos eles como titular. Diferentemente do ano anterior, não foi um período muito goleador. Léo marcou apenas uma vez, mas em compensação deu cinco assistências para os companheiros, mostrando mais uma versatilidade em seu jogo.

Foi em 2022 também que ele passou a jogar ao lado de outro jovem: o volante Felipe Amaral. Dessa forma, Léo variou seu posicionamento como “5” e na segunda linha do meio-campo, como segundo volante, ou até mesmo como um volante pelos lados. Fato é que independentemente de sua função, seu lugar no time estava garantido.

Embora algumas lesões também tenham tirado a sequência de Léo entre os titulares da Ponte Preta em 2023, ele segue sendo figurinha carimbada no 11 inicial da Macaca. Dos 29 jogos do meio-campista neste ano, 26 foram como titular. Ele já marcou dois gols e deu uma assistência, mostrando que segue com as credenciais que apresentou nas temporadas anteriores.

Novamente com Felipe Amaral ao lado, Léo Naldi tem figurado nas mais diferentes funções no meio-campo em 2023, alternando principalmente entre o camisa 5 e o segundo volante, mas também como volante pelo lado. Caso o Palmeiras leve seu interesse à frente, vai buscar um jogador polivalente e que dará opções para Abel Ferreira mexer com o setor sem mudar peças.

A intenção da Ponte Preta é negociar Léo em definitivo caso surja a proposta dentro das condições desejadas pelo clube. Um empréstimo, neste momento, está descartado. Em janeiro, o Vasco buscou se reforçar com o garoto, mas a Macaca não aceitou a proposta de empréstimo e as conversas acabaram sendo encerradas. Até o momento, a abordagem palmeirense buscou apenas informações e não formalizou oferta ou intenções mais avançadas.