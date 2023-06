Sogra de estrela da Nascar é suspeita de assassinar marido e neto e cometer suicídio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:52 Compartilhe

A sogra do piloto da Nascar Jimmie Johnson, Terry Lynn Janway, de 68 anos, é a principal suspeita de ter assassinado o marido, Jack Janway, de 69, e o neto Dalton Janway, de 11. Segundo a polícia, de Muskogee, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, ela teria atirado nos dois e depois cometeu suicídio, na noite de segunda-feira (26).

De acordo com a polícia, Terry ligou para o 911 (canal de emergência dos Estados Unidos) alegando que havia “alguém com uma arma” na casa da família, antes de atirar nas vítimas. A polícia foi acionada por conta de uma denuncia de vizinhos por “perturbação do sossego”. Ao chegarem na residência, os policiais ouviram um único disparo e passaram a gritar para que o atirador saísse pelo lado de fora. Sem resposta, eles entraram e encontraram Terry Lynn, Jack e Dalton mortos.

Segundo o “NY Post”, o corpo do marido estava no corredor, de Terry e do neto estavam em um cômodo.

Terry Lynn Janway é a principal suspeita do crime, que está sendo citado como homicídio seguido de suicídio. O motivo ainda está sendo investigado. Vizinhos e familiares irão prestar depoimento durante a investigação.

Jack e Terry são os pais da mulher de Jimmie Johnson, Chandra Janway. O casal está junto desde 2004.

Devido a tragédia, Jimmie, que estava confirmado na corrida de rua em Chicago, optou por cancelar sua participação na etapa.

– A família Johnson pediu privacidade neste momento e nenhuma outra declaração será feita – afirmou a Legacy Motor Clube, equipe de Jimmie Johnson.