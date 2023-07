Soco em Pedro entra na galeria de maiores polêmicas da história do Flamengo; lembre outros dez episódios

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 14:29 Compartilhe

O soco que Pedro levou do preparador físico Pablo Fernández na noite do último sábado (29) tem dominado o noticiário esportivo neste final de semana, e o caso, que já é considerado uma das maiores polêmicas da história do Flamengo, pode terminar com demissões na comissão técnica do clube.

Pensando nisso, listamos outros dez episódios da história do clube que deram o que falar. De fugas da concentração até brigas dentro de campo, veja a seguir outros momentos da história do Rubro-Negro que geraram polêmica.

> DJALMINHA X RENATO GAÚCHO

Em um Fla-Flu de 1993, válido pelo Campeonato Carioca daquele ano, Renato Gaúcho, que àquela altura da carreira já acumulava passagem pela Europa e tinha status de ídolo no Rubro-Negro, fez uma cobrança dura no jovem Djalminha, após uma disputa de bola pelo alto, O meia não deixou barato, e retrucou, o que de início a uma discussão com direito a troca de empurrões no meio do gramado. Por conta dessa confusão, a diretoria do Flamengo acabou negociando o jovem meia com o Guarani.

> FORA, WALDEMAR!

O ano era 2003 e o diretor de futebol do clube à época, Eduardo Moraes, conhecido como ‘Vassoura’, anunciava para a imprensa quem seria o novo técnico do Rubro-Negro após a demissão de Oswaldo de Oliveira. A torcida, presente no anuncio, tinha a expectativa por um nome de peso. Porém, os dirigentes do Flamengo optaram por um nome que conhecesse o elenco e pudesse conduzir a equipe até o final do Brasileirão daquele ano. Foi quando Vassoura declarou, curto e grosso, a todos os presentes: ‘O novo técnico do Flamengo é o senhor Waldemar’. A reação da torcida foi imediata, com gritos que pediam a saída de Waldemar Lemos, irmão de Oswaldo e auxiliar do clube até então. A surpresa foi tamanha, que o dirigente não teve reação diante dos questionamentos da imprensa.

> ROMÁRIO NA FESTA DA UVA

Em 1999, após a derrota do Flamengo para o Juventude por 3 a 1 em Caxias do Sul, Romário decidiu fugir da concentração para se divertir na Festa da Uva, com direito a foto ao lado da rainha do evento. Àquela altura do campeonato, o Flamengo já não tinha mais chance de se classificar para o mata-mata do Brasileirão. O então presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, não gostou da atitude do ‘Baixinho’ e optou pela rescisão de contrato com o atacante.

> FESTA COM GAROTAS DE PROGRAMA TERMINA EM CONFUSÃO

Em 2008, o então goleiro Bruno organizou uma festa em seu sítio com a presença de Marcinho e Diego Tardelli, além de oito garotas de programa. O encontro acabou virando caso de polícia, já que uma das acompanhantes alegou ter sido agredida por Marcinho após recusar fazer relações sexuais com ele sem preservativo. Os jogadores foram punidos com uma multa no valor de 20% do salário.

> ‘IMPERADOR’ NO MORRO DA CHATUBA

Em 2010, Adriano se envolveu em uma polêmica com sua então namorada, Joana Machado, durante um baile funk no Morro da Chatuba. A modelo teria brigado com o ‘Imperador’ durante a festa, chegando inclusive a trocar tapas com o ex-atacante. Irritado com a atitude de sua namorada, Adriano supostamente teria ordenado que Joana fosse amarrada a uma árvore.

> CASO BRUNO

Cotado para defender a Seleção Brasileira e até mesmo o Milan (Itália), o então goleiro titular do Flamengo, Bruno, se viu em meio a um crime que choca até hoje. O jogador acusado (e posteriormente condenado) pelo assassinato de sua amante Eliza Samudio. Após uma série de investigações, o jogador acabou admitindo envolvimento no sequestro e assassinado da modelo. Curiosamente, semanas antes Bruno causou polêmica ao comentar uma briga entre Adriano Imperador e sua então namorada, Joana Machado, ao declarar: ‘Quem nunca saiu na mão com uma mulher?’. O ex-goleiro foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio.

> ADRIANO ACUSADO DE ENVOLVIMENTO COM TRAFICANTE

Outra polêmica envolvendo o ‘Imperador’ no ano de 2010. O centroavante foi acusado de ter envolvimento com um traficante de drogas, chegando a comprar até uma moto para a mãe dele. Fotos de Adriano com armas e ao lado de pessoas envolvidas com o tráfico na Vila Cruzeiro viralizaram e acabaram pesando contra a permanência do jogador no Rubro-Negro.

> ‘FUGIDINHA’ DE RONALDINHO GAÚCHO

Em 2012, um ano após sua apresentação, a relação entre Ronaldinho Gaúcho e Flamengo não andava das melhores já que o clube tinha dívidas com o meia-atacante. Mas a coisa piorou mesmo quando o então técnico do time, Vanderlei Luxemburgo, flagrou Ronaldinho em um quarto de hotel que não estava reservado para a delegação do Rubro-Negro na cidade de Londrina, onde a equipe fazia a pré-temporada. Luxa entrou em rota de colisão com a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, exigindo o afastamento do jogador. No entanto, o clube acabou dando prioridade aa Ronaldinho, em um processo de fritura do treinador que acabou demitido semanas depois.

> BONDE DA STELLA

Em outubro de 2015, uma foto com os jogadores Alan Patrick, Everton, Marcelo Cirino, Paulinho e Pará festejando durante a má fase do Flamengo no Brasileirão causou polêmica. Os jogadores foram considerados descompromissados com o clube e passaram a receber cobranças mais fortes da torcida e de companheiros de elenco. O grupo ficou conhecido como ‘Bonde da Stella’ em uma brincadeira com a cerveja de mesmo nome e que apareceu em uma das fotos dos encontros do quinteto.

> RHODOLFO X FELIPE VIZEU

Agressão, xingamentos e ameaça: palavras que resumem bem essa história. Na 36ª rodada do Brasileirão de 2017, o Flamengo enfrentou o Corinthians precisando vencer para garantir sua classificação à Libertadores do ano seguinte. Durante um escanteio defensivo, o zagueiro Rhodolfo e o centroavante Felipe Vizeu começaram a discutir por uma questão de posicionamento. O zagueiro, então, aplicou um soco nas costas do atacante. Na sequência, os dois jogadores começaram a se xingar, chamando a atenção dos companheiros de equipe, que tentaram separar a briga. Mas o pior ainda estava por vir: se aproveitando de um erro na saída de bola do Corinthians, Felipe Vizeu marcou o terceiro gol Rubro-Negro na partida e, durante a comemoração, fez um gesto obsceno para Rhodolfo, que reagiu: ‘Eu vou quebrar esse moleque’. Depois do jogo, os dois jogadores deram entrevista lado a lado e pediram desculpa pelo ocorrido, afirmando que as reações foram fruto da pressão pela vitória.