Só elogios!? Comentários de amigos em desabafo de Neymar para Bruna Biancardi viram piada no Twitter

Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 15:23

Neymar publicou uma carta aberta no Instagram para a noiva Bruna Biancardi e para o bebê do casal após uma polêmica envolvendo supostas traições do jogador pipocar na internet. O camisa 10 do PSG pediu perdão para a noiva pela exposição por um suposto caso de traição e o texto recebeu chuva de elogios de amigos – já que apenas pessoas seguidas por Ney conseguem comentar em seus posts.

Amigos como Nenê (ex-Vasco), Falcão (rei do futsal) e os influencer Luva de Pedreiro e Boca de 09 comentaram a publicação, além do pai do atleta e uma quantidade grande de influencers. No Twitter, onde Neymar não consegue limitar as publicações, o nome do atleta foi parar no assunto mais comentado do Brasil – a maioria deles criticando a repercussão dos amigos do jogador.

VEJA COMENTÁRIOS NO TWITTER SOBRE O TEMA

Não é possível que o Amaral leu o texto da foto do Neymar antes de comentar

AIAIAI UIUIUI MOMENTO ABENÇOADO— Renato Vicente (@RenatinVicente7) June 21, 2023

Neymar traiu a namorada GRÁVIDA, mas se tu olha os comentários no post dele no Instagram, parece que o cara ganhou a Champions League. pic.twitter.com/YhZwEczddn— pedro (@pedrocostacrf) June 21, 2023

Vc entra no Instagram e vê que o Neymar confirma que traiu e tá recebendo o apoio do Luva de pedreiro e Felipe Prior pelo belo texto— Poetas (@PoetasFla) June 21, 2023

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”pt” dir=”ltr”>Neymar Júnior acaba de assumir publicamente para 210 milhões de pessoas no Instagram que traiu a mulher.<br><br>AÍ VEM O AMARAL: <a href=”https://t.co/bzsXmz1zX3″>pic.twitter.com/bzsXmz1zX3</a></p>— DANIEL LAGES (@danlagez) <a href=”https://twitter.com/danlagez/status/1671574971062132745?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 21, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

os comentários no post do Neymar depois de LITERALMENTE ele admitir que traiu a namorada grávida

inacreditável pic.twitter.com/h2mFpbxIWE— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 21, 2023

Neymar assume pra 300 milhões que traiu a sua mulher grávida.

Neymar pai em sequência: pic.twitter.com/T19sEmAZYF— Sincerão (@oficialsincerao) June 21, 2023

