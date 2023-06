Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 7:19 Compartilhe

O Paypal é um método de pagamento muito seguro e prático, utilizado por pessoas do mundo todo. Então, resolvemos fazer um levantamento sobre os melhores sites de apostas que aceitam Paypal atualmente no Brasil. No nosso artigo, você poderá tirar suas principais dúvidas sobre o assunto e conhecer ótimas opções de casas de apostas para clientes brasileiros.

Vantagens e desvantagens do Paypal



Ao escolher um método de pagamento como o Paypal para apostas online, você terá algumas boas vantagens. Por outro lado, alguns usuários podem encontrar desvantagens também nesse meio de depósito e saque.

Por isso, reunimos alguns pontos relevantes que podem ser levados em consideração na hora sua escolha.

Vantagens do Paypal



Entre os benefícios de depositar fundos para apostas com Paypal, estão:

· Segurança da transação, pois o Paypal é super seguro e confiável.

· Não há cobrança de tarifas para as principais transações.

· O Paypal tem uma boa reputação e conta com cerca de 325 milhões de usuários ao redor do mundo.

· As transações são rápidas.

· Você pode criar uma conta Paypal para começar com as apostas ou usar um login já existente.

Desvantagens do Paypal



A maior desvantagem é que, no momento da nossa análise, percebemos que a maior parte das casas de apostas não estão aceitando esse método de pagamento no Brasil. Então, sugerimos que você consulte as casas de apostas que aceitam PIX.

Em outras palavras, será difícil encontrar sites de apostas que aceitam Paypal no momento.

Ainda que o Paypal seja um meio de pagamento amplamente aceito em lojas e serviços diversos, a carteira digital não aparece como alternativa disponível em grande parte das casas de apostas que conhecemos.

Adicionalmente, o Paypal pode realizar cobranças para algumas das transações dos clientes. Portanto, as movimentações exigem bastante atenção por parte dos apostadores.

Passo a passo para usar o Paypal em casas de apostas



Antes de mais nada, você terá que criar uma conta na plataforma Paypal para realizar saques e depósitos por meio dessa carteira online,

1. Acesse o site do Paypal e selecione “Criar conta”.

2. Em seguida, escolha a opção “Para mim”.

3. Então, informe seu número de celular.

4. Depois, confirme e complete com as demais informações.

5. Faça seu primeiro depósito, com cartão de crédito ou transferência de conta bancária, por exemplo.

6. Pronto, você usará esse cadastro para pagamento em sites de apostas online.

Como fazer um depósito usando o Paypal



Confira como fazer seu depósito em sites de apostas que aceitam Paypal:

1. Faça seu login na sua casa de apostas preferida. Se ainda for criar sua conta, não esqueça de usar o código de bônus.

2. Em seguida, escolha a opção pagamento ou depósito.

3. Entre as opções de pagamento, selecione Paypal.

4. Decida o valor de depósito. Por fim, confirme a operação.

Como fazer um saque



Realizar um saque em plataformas de apostas com Paypal também é bem simples:

1. Acesse sua conta no site de apostas esportivas.

2. Na sequêcia, selecione a opção saque.

3. Então, verifique se Paypal é uma das opções da plataforma de apostas online.

4. Decida o valor de resgate.

5. Para finalizar, confirme a transação.

Melhores casa de apostas que utilizam o Paypal



Como falamos anteriormente, não são muitos os sites de apostas que aceitam Paypal no Brasil. Então, se você procura um método de pagamento rápido, o pix pode ser a melhor opção.

A Bwin foi uma exceção, listando esse meio de pagamento ao lado de outras carteiras digitais.



Por isso, listamos abaixo essa e outras boas casas de apostas que aceitam outros meios de pagamento para quem quer se divertir com palpites em esportes e cassino online. Afinal, há muita diversão esperando os interessados no mundo das apostas.

Em geral, os sites de apostas oferecem ótimos bônus de boas vindas para novos clientes no Brasil, incluindo créditos de aposta e outros benefícios. Então, enquanto o Paypal não fica disponível, os clientes podem optar por outras formas de depósito e saque bem bacanas e seguras.

Dúvidas sobre apostar com Paypal



1. Como funciona o Paypal? O Paypal é confiável?



O Paypal é uma carteira digital. Você pode inserir os dados dos seus cartões de débito e crédito. Assim, o apostador pode utilizar o serviço rapidamente em casas de apostas, lojas e serviços diversos.

O serviço permite que você faça compras nacionais e internacionais, autorizando com seu e-mail e senha cadastrados.



2. Quais são as taxas para transferência (depósito e saque)? Há alguma?



Em geral, plataformas de apostas online não cobram taxas para depósito ou saque. Todas as regras podem ser conferidas diretamente nas casas de apostas de sua preferência.

Da mesma maneira, o Paypal não realiza cobranças para as princiais transferências feitas a partir de seu serviço.

3. Como o processo de “prova de identidade” funciona?



Ao se cadastrar em uma casa de apostas, você pode precisar enviar documentos e fotos que comprovem sua identidade e as informações fornecidas. Aliás, ao criar uma nova conta em sites de apostas, não esqueça de aproveitar nossos códigos promocionais para obter bônus de boas vindas incríveis nas melhores casas de apostas do Brasil.

4. Qual o valor mínimo para depósito e saque?



Cada um dos sites de apostas possui regras específicas sobre valor mínimo de pagamento. Aliás, os valores podem variar de acordo com o meio escolhido, seja PIX, boleto bancário, cartões de crédito ou Paypal, por exemplo.

Então, a informação deve ser conferida diretamente na sua plataforma de apostas esportivas preferida.

5. Qual o tempo de processamento dos saques e depósitos?



O tempo de processamento de pagamentos pode variar de acordo com cada uma das casas de apostas. Além disso, o prazo depende do meio de pagamento selecionado pelo usuário dos sites de apostas.

Em geral, os pagamentos realizados com cartões de crédito e carteiras eletrônicas (incluindo Paypal) são reconhecidos mais rapidamente do que aqueles efetuados com boleto bancário, por exemplo. Verifique o tempo de processamento de cada operação, incluindo o Paypal, diretamente na sua plataforma de apostas online.

6. Como cancelar um saque?



Em geral, as casas de apostas podem permitir o cancelamento de um saque após sua solicitação. Na Betano, por exemplo, basta o apostador seguir o passo a passo:

· Fazer login na plataforma de apostas.

· Acessar a opção Conta.

· Em seguida, selecionar Transações.

· Na página de Saques, você pode optar por Cancelar Saque.

O procedimento só pode ser realizado antes que a solicitação de saque tenha sido verificada pela plataforma de apostas. Portanto, o prazo pode variar de acordo com sua página de apostas. Confira diretamente nas casas de apostas que você usa quais são as regras vigentes.

7. Quais moedas são aceitas?



A maioria das casas de apostas que aceitam clientes brasileiros recebem depósitos por meio de reais, dólar, euro e outras moedas. Em geral, o cliente cadastra a moeda que fará suas apostas esportivas no momento em que cria seu cadastro. Não esqueça de usar seu bônus de boas vindas caso vá criar uma conta em um novo site de apostas esportivas.

8. Quais são os métodos de pagamento disponíveis?



As casas de apostas em operação no Brasil costumam receber seus depósitos por meio de:

· PIX;

· Boleto bancário;

· Cartão de crédito;

· Transferência de conta bancária;

· Carteira eletrônica;

· Etc.

Enfim, ainda que nossa pesquisa tenha revelado que são poucos os sites de apostas que aceitam Paypal no Brasil, os apostadores encontrarão outros métodos práticos, seguros e confiáveis.

Inclusive, vários sites de apostas esportivas que não aceitam Paypal permitem que as transações sejam realizadas por meio de outras carteiras eletrônicas.

A maioria das casas de apostas que aceitam os métodos listados acima possui apenas uma regra de segurança: que o meio de depósito e saque esteja no mesmo nome do usuário da plataforma. Ou seja, não é permitido usar carteira eletrônica ou cartão de crédito no nome de outra pessoa.

9 – A bet365 aceita Paypal?



Infelizmente, a bet365 não aceita paypal. Mas se você quer apostar na casa de apostas, pode usar um dos outros métodos de pagamento disponíveis. É possível, por exemplo, apostar com PIX na bet365.

Paylpal e apostas: Conclusão



Em conclusão, percebemos que o Paypal se revela como uma alternativa de pagamento bem interessante, funcionando como uma das carteiras digitais com mais credibilidade do mundo todo.

No entanto, a adesão pelas casas de apostas ainda é bem pequena no Brasil, mas isso pode mudar a qualquer momento. Então, vamos atualizar este artigo caso ocorram mudanças nessa política de transações entre Paypal e sites de apostas.

Ainda assim, lembramos que as casas de apostas em operação no Brasil aceitam outras carteiras digitais. Da mesma forma, outros meios de saque e depósito bem eficientes costumam estar disponíveis, incluindo PIX, boleto bancário, cartões de crédito e transferência bancária.

Enfim, os apostadores estão bem servidos de opções enquanto aguardam que o Paypal seja mais uma das alternativas credenciadas às casas de apostas.

