Sinner vence russo e se classifica para semifinal de Wimbledon

11/07/2023

ROMA, 11 JUL (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner superou nesta terça-feira (11) o russo Roman Safiullin e avançou para as semifinais de Wimbledon Em um duelo de quatro sets, que durou mais de duas horas, o jovem tirolês derrotou seu rival por três a um, com parciais de 6/4, 3/6, 6/2 e 6/2.

“Estou muito feliz com este resultado. Estou no começo e muito contente por ser o mais jovem finalista da história. Vou tentar encarar com alegria e curtir uma das partidas mais importantes da minha carreira”, afirmou Sinner.

Na próxima fase, Sinner vai pegar o vencedor da partida entre Novak Djokovic e Andrey Rublev. (ANSA).