Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 9:39

O italiano Jannik Sinner, número nove do mundo, desistiu, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha, evento na grama com premiação acima de 2 milhões de euros.

Ele perdia por 7/5 2/0 para o cazaque Alexander Bublik, 48º colocado, quando optou por desistir do encontro.

Bublik irá enfrentar o vencedor do alemão Alexander Zverev, 22º, e o chileno Nicolas Jarry, 28º, por vaga na final.