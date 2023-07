Sinner se torna 1º tenista a usar bolsa de grife em Grand Slam

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 05/07/2023 - 14:52 Compartilhe

ROMA, 5 JUL (ANSA) – O italiano Jannik Sinner, que está disputando o torneio de Wimbledon, se tornou o primeiro tenista a utilizar em quadra uma bolsa de uma marca de luxo.

O atleta tirolês apareceu em quadra com uma mala sob medida da grife italiana Gucci pendurada no ombro. As imagens do jovem viralizaram nas redes sociais.

Sinner foi o primeiro tenista a receber autorização para carregar uma bolsa de marca em um torneio de Grand Slam, pois o estatuto da competição regula as roupas dos atletas e o que eles podem usar na quadra.

O feito pode representar uma nova era para as marcas de luxo no esporte, principalmente no tênis.

Em duelo válido pela primeira rodada do Grand Slam, Sinner não teve dificuldades para superar o argentino Juan Manuel Cerundolo por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/2.

(ANSA).