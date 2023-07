Simeone recebe proposta da Arábia Saudita para seguir sendo o treinador mais bem pago do mundo, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 13:14 Compartilhe

O jornal espanhol “Marca” afirmou, na tarde desta sexta-feira, que o treinador argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, é o mais novo alvo do aporte do mundo árabe. Após as contratações de Jorge Jesus, Luís Castro e Steven Gerrard, o Al-Ahli tem o comandante como objetivo e planeja oferecer valores semelhantes ao que Simeone recebe na La Liga.

Atualmente, Simeone é o técnico mais bem pago do mundo. O ex-jogador recebe 34 milhões de euros, mais de 10 milhões a mais do que o segundo colocado, Pep Guardiola. Segundo as informações, o plano do Al-Ahli é oferecer faturamentos semelhantes aos do Atleti, mas Diego tem mais um ano de contrato com os colchoneros e só pensa na próxima temporada com a equipe da capital espanhola.

Simeone chegou em dezembro de 2011 ao Atlético de Madrid. São 627 jogos no período de mais de uma década, com 370 vitórias, 142 empates e 115 derrotas, uma média de dois pontos por jogo. O incrível legado do argentino no clube levou a dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e dois vices da Champions League.

A investida por Cholo Simeone faz parte de um plano de viabilidade do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Visando sediar a Copa do Mundo de 2034, a principal federação de futebol do país árabe tem levado diversos nomes de alta relevância no futebol mundial para aumentar a visibilidade da liga nacional. Além de Jesus, Castro e Gerrard como comandantes, jogadores como Cristiano Ronaldo, Kanté, Benzema e Roberto Firmino abraçaram o projeto e estarão na Saudi Pro League em 2023-24.