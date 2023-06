Silêncio nas organizadas e cobranças à diretoria: torcida protesta na despedida do Corinthians na Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 23:39 Compartilhe

A despedida do Corinthians na Libertadores teve um clima único na Neo Química Arena. As torcidas organizadas protestaram contra a diretoria e o atual momento do clube com 35 minutos de silêncio nas arquibancadas durante a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool-URU, na rodada final da fase de grupos da competição.

A primeira faixa no setor norte da Neo Química Arena foi estendida durante o aquecimento dos jogadores no gramado: “Corinthians, retiro de jogadores! É velho, machucado ou ruim de bola? Jogue aqui!”.

Minutos antes da bola rolar, todos os torcedores organizados se sentaram e permaneceram calados, e alguns vestiram nariz de palhaço. Durante o primeiro tempo, diversas novas faixas foram estendidas. A grande insatisfação dos torcedores envolve as negociações de Mantuan e Pedro ao Zenit, da Rússia.

“Entreguem o Corinthians ao povão”; “Atenção diretoria, a Fiel não está a venda”; “Jogadores milionários, incompetentes e amadores”; “Empresários são o câncer do Corinthians”; “Diretoria omissa, corrupta e criminosa” foram algumas das faixas estendidas.

Quando o árbitro encerrou o primeiro tempo, as organizadas começaram os gritos de protestos, direcionados ao presidente Duílio Monteiro Alves, ao gerente de futebol, Alessandro Nunes, e ao elenco: “Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo”; “Alessandro, cu…, fora do Timão” e “Duílio, cu…, fora do Timão.

Durante o segundo tempo, as organizadas apoiaram a equipe e inflamaram o estádio com a defesa de pênalti feita por Carlos Miguel. Após o apito final, nova onda de protestos contra o elenco e diretoria.

Enquanto espera para conhecer o adversário na Sul-Americana, o foco do Timão é se afastar do Z4 no Brasileirão e avançar na Copa do Brasil. No domingo (2), o Alvinegro recebe o Bragantino, e depois viaja para Belo Horizonte, visando o duelo de ida contra o América-MG, nas quartas de final da Copa do Brasil.