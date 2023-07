Shymanovich supera Ingrid Martins em duelo de atletas do Rio de Janeiro nas oitavas em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 10/07/2023 - 9:46 Compartilhe

Em duelo totalmente da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, a bielorrussa Iryna Shymanovich superou Ingrid Martins e se garantiu nas quartas de final de duplas de Wimbledon.

A bielorrussa, radicada no Rio de Janeiro há pouco mais de um ano, e a georgiana Oksana Kalashnikova superaram a carioca e a bielorrussa Lidziya Marozava por 2 sets a 0 com apertados 6/4 7/6 (10/8) e vão enfrentar a dupla cabeça de chave 16 formada pela chinesa Shuai Zhang e a americana Caroline Dolehide.

Martins fez sua melhor campanha em um Grand Slam e deve subir no ranking onde é a atual 58ª colocada. Ela vinha de título com Marozava no WTA 250 de Bad Homburg. Shymanovich, atual 84ª, vai indo ao 64º posto com sua maior campanha nas duplas em um Major.