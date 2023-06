Show de pagode pode tirar partida entre Atlético-MG x Flamengo do Mineirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:05 Compartilhe

A partida entre dois dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Flamengo, pode não acontecer no Mineirão, como era previsto inicialmente. Acontece que o jogo será no mesmo fim de semana (29 ou 30 de julho) que o o Gigante da Pampulha receberá o evento musical “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho.

Com isso, por mais que o confronto possa não acontecer no mesmo dia do show, a remoção do palco e a precariedade do gramado, impossibilitariam a realização da partida. Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão, a antepenúltima do returno.

Vale lembrar que, em nota nessa semana, o Mineirão comunicou que iria rever o calendário das atrações culturais, diante das constantes demandas de Atlético-MG e Cruzeiro. O estádio prometeu remanejar o que for possível para outros espaços, como esplanada e estacionamentos. No entanto, nesse caso, a produtora do evento e o Gigante da Pampulha confirmaram que o show será realizado no gramado.

– O Mineirão e a naSala, produtora responsável pela realização do evento Tardezinha, dia 29 de julho, em Belo Horizonte, informam que o mesmo está mantido no gramado. Preservando o diálogo aberto e propositivo, as partes definiram rígidos parâmetros para a manutenção do gramado, chegando a um acordo de realização segura e íntegra, tanto para o evento musical, quanto para os jogos previstos no estádio – diz nota.

Sendo assim, o Atlético-MG tem duas opções: solicitar, junto à CBF, a mudança de data para uma segunda-feira, 31 de julho, por exemplo, ou pedir, junto ao América-MG, para utilizar o Independência. Vale lembrar que o Coelho recebe o Palmeiras, em Belo Horizonte, no mesmo fim de semana.