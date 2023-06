Shams Charania é acusado de manipular apostas no Draft da NBA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 22:09 Compartilhe

Shams Charania, do portal The Athletic, foi acusado de manipular apostar após ter publicado que Scoot Henderson seria a provável segunda escolha do Draft da NBA. No entanto, fontes indicam que não havia nenhuma novidade sobre a decisão de seleção do Charlotte Hornets.

Na quinta-feira, poucas horas antes do recrutamento, o jornalista publicou em seu Twitter que “Henderson tinha conseguido impulsionar sua imagem para o Charlotte Hornets”. draft nba

Sources: Scoot Henderson is gaining serious momentum at No. 2 with the Charlotte Hornets in tonight’s NBA draft. Hornets have been torn over the last week between Henderson and Brandon Miller. Team has final meetings today to settle on decision. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2023

Desse modo, apostadores colocaram dinheiro acreditando que Henderson seria a segunda escolha do Draft da NBA. Em poucos minutos, as probabilidades do sites de apostas mudaram. De acordo com o jornal The New York Post, as odds ao redor de Brandon Miller caíram de 4.8 para um valor negativo. Ou seja, se você postasse 100 reais em Miller, ganharia 480 reais, no entanto, em seguida qualquer valor apostado seria maior do que o retorno. draft nba

Quando Brandon Miller foi selecionado pelo Charlotte Hornets na segunda escolha do Draft da NBA, começaram a surgir suspeitas sobre a fala de Shams Charania. Assim, a FanDuel, empresa parceira do jornalista, disse que não havia nenhuma comprovação sobre o que ele publicou. draft nba

“FanDuel não tem conhecimento interno sobre as informações divulgadas por Shams em sua plataforma”, disse ao site Action Network. draft nba

Além disso, Adrian Wojnarowski, do canal ESPN, também não tinha conhecimento sobre a novidade de Charania. De acordo com o jornalista, nunca houve dúvidas de qual seria a escolha do Hornets. draft nba

“Desde sempre, toda a organização do Charlotte Hornets sempre mostrou querer Brandon Miller”, escreveu Woj. “Todos. A diretoria, executivos, olheiros, analistas e técnicos. Ele o veem como um futuro astro da NBA”.

Após a seleção, Mitch Kupchak, GM da franquia, também afirmou que sempre houve favoritismo entre os dois candidatos. draft nba

“Nós pensamos em duas opções, mas Brandon sempre foi o nosso favorito. Tivemos discussões intensas nos últimos dias, o que vimos como algo positivo. Nós não mudamos de opinião, mas a resolução foi um processo de semanas. Não era uma decisão das mais fáceis, mas ele sempre esteve à frente aqui dentro”, revelou o Kupchak, depois do Draft.

Shams Charania, assim como Woj, se tornou conhecido por dar notícias verídicas em primeira mão sobre a NBA, incluindo o Draft. Apesar que seu tweet não assegurava que Henderson seria a segunda escolha, tinha a capacidade de influenciar os torcedores. Portanto, espera-se que ele fale sobre o assunto, algo que até o momento não aconteceu. draft nba