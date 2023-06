Shakira revela que descobriu traição de Piqué enquanto pai estava na UTI

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:22 Compartilhe

A cantora Shakira, que viveu uma separação turbulenta com o ex-zagueiro Gerard Piqué após descobrir uma traição por parte do ex-marido, revelou que ficou sabendo da infidelidade enquanto o pai estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um acidente doméstico.

A artista, que concedeu entrevista à revista norte-americana “People”, disse ter descoberto a informação por meio da imprensa — que publicou diversas matérias na internet.

Além disso, a cantora dividiu com os fãs a dificuldade de passar por um momento tão complicado sem o pai, com quem nutria uma relação extremamente próxima.

– Fiquei sabendo pela imprensa que fui traída, enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não ia sobreviver a isso. O homem que mais amei na vida, meu pai, não estava lá quando mais precisei, não pude falar com ele ou receber os conselhos do meu melhor amigo, que tanto precisava – lamentou.

Triste com o estado de saúde do pai, que teria sofrido um acidente em casa, em Barcelona, Shakira destacou a proximidade entre os dois e as dificuldades na recuperação.

– Minha mãe sempre foi minha cúmplice e, meu pai, meu melhor amigo. Sua recuperação tem sido muito difícil e lenta, mas ele é um homem maravilhoso – completou.