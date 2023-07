Sevilla busca empate nos acréscimos, vence Independiente del Valle nos pênaltis e conquista o Desafio dos Clubes 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 19:21 Compartilhe

A Conmebol e a UEFA se uniram para criar o Desafio dos Clubes, a finalíssima que marca o encontro dos vencedores da Sul-Americana e Liga Europa, entre Independiente del Valle, do Equador, e Sevilla, da Espanha. Os equatorianos venciam por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, com gol de Lautaro Díaz, mas viram os espanhóis arrancarem o empate com Pedro Ortiz, levarem a disputa para os pênaltis e se consagrarem campeões com a vitória por 4 a 1.

PRIMEIRO TEMPO

Os 45 minutos iniciais mostraram um nível técnico similar, apesar do Sevilla desfrutar do futebol do ‘velho continente’. A primeira etapa teve a maior posse de bola para o Del Valle, mas foram os espanhóis que chegaram mais vezes ao gol, com cinco finalizações contra três. A eficiência partiu dos equatorianos que, aos nove minutos, abriram o placar com Lautaro Díaz, após o camisa 19 roubar a bola do zagueiro adversário e finalizar para o fundo das redes.

SEGUNDO TEMPO

A parte final do confronto foi marcada pela alta pressão do Sevilla no Independiente del Valle, que pouco viu a bola. A posse teve uma diferença considerável, com 71% contra 29%. Os equatorianos não finalizaram nenhuma vez, pouco passaram do meio de campo, enquanto os espanhóis tiveram nove tentativas, alcançando o gol de empate aos 46 minutos, com Pedro Ortiz, levando a disputa para os pênaltis.

PENALIDADES

Com o empate nos minutos finais, a disputa foi para a decisão por pênaltis. O Del Valle fez três cobranças, com dois erros, enquanto o Sevilla foi teve aproveitamento de 100% e se tornou campeão vencendo a disputa por 4 a 1.