Série A divulga datas e horários de jogos da liga italiana

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 07/07/2023 - 13:07

ROMA, 7 JUL (ANSA) – A Lega Serie A, entidade que rege a principal divisão do futebol da Itália, anunciou nesta sexta-feira (7) as datas e horários das quatro primeiras rodadas do campeonato.

Os jogos de abertura estão agendados para acontecer em 19 de agosto, nos estádios Benito Stirpe e Carlo Castellani. O recém-promovido Frosinone pegará o atual campeão Napoli, enquanto o Empoli enfrentará o Hellas Verona, que quase foi rebaixado na temporada passada.

As duas primeiras partidas da Série A estão marcadas para começar a partir das 18h30 (de Roma).

No mesmo dia, só que às 20h45 (local), a Inter de Milão receberá o Monza no San Siro em um dérbi regional, enquanto a Fiorentina visitará o Genoa no estádio Luigi Ferraris, em Gênova.

A rodada inicial ainda terá partidas nos dias 20 e 21 de agosto, quando Bologna e Milan, em Bolonha, encerrarão a jornada.

O primeiro grande clássico da próxima edição da Série A será o tradicional Derby della Madonnina, protagonizado entre Inter e Milan. O jogo acontecerá pela quarta rodada, no dia 16 de setembro.

Jogos da 1ª rodada da Série A – 19 de agosto Frosinone x Napoli – 18h30 Empoli x Hellas Verona – 18h30 Inter x Monza – 20h45 Genoa x Fiorentina – 20h45 20 de agosto Roma x Salernitana – 18h30 Sassuolo x Atalanta – 18h30 Lecce x Lazio – 20h45 Udinese x Juventus – 20h45 21 de agosto Torino x Cagliari – 18h30 Bologna x Milan – 19h45 (ANSA).