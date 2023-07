Série A da Itália rejeita ofertas por direitos de TV

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 03/07/2023 - 12:07 Compartilhe

MILÃO, 3 JUL (ANSA) – A Lega Serie A, entidade que rege a principal divisão do futebol italiano, não aceitou as ofertas recebidas pelas emissoras do país para transmitir as partidas do campeonato.

A decisão, que foi tomada durante uma assembleia, estendeu as negociações para fechar os direitos televisivos das próximas edições da Série A.

De acordo com a imprensa local, as equipes discutem um acordo que englobará um período de cinco anos, que será entre 2024 e 2029.

Uma nova cúpula entre os times participantes do campeonato foi marcada para acontecer em 14 de julho.

A proposta da Lega Serie A envolve vários pacotes diferentes e um valor mínimo fixado em 1,2 bilhão de euros.

As emissora DAZN, Sky e Mediaset travam uma guerra pelos direitos de TV e já apresentaram suas propostas, mas ainda não agradaram a Lega Serie A. (ANSA).