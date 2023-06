Sergio Rico, goleiro do PSG, sai do coma induzido

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 12:37 Compartilhe

O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, saiu do coma induzido no Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, na Espanha, onde está internado desde o último dia 28 de maio. O atleta espanhol começou a ser retirado da sedação no sábado (17) e teve a situação atualizada pela esposa, Alba Silva, nesta segunda-feira (19).

– Bom, aqui seguimos, dando passinhos adiante. A verdade é que já estamos vendo a luz um pouco mais. Obrigado ao hospital e à equipe médica que estão trabalhando de forma incrível. Sim, pouco a pouco e eu sabia desde o princípio que iria sair dessa porque é um campeão – disse.

O programa de televisão “Ya es mediodía” afirmou que o goleiro já teria reconhecido os familiares e se comunicado através de gestos, mas a informação não foi confirmada por Silva.

Sergio Rico caiu de um cavalo durante um passeio na aldeia de El Rocío, em Sevilha, no mesmo dia em que foi internado. No chão, o espanhol levou coices na cabeça e no pescoço. O goleiro chegou a ser liberado da sedação no início deste mês, mas precisou ser colocado em coma induzido novamente no dia 9 de junho.

