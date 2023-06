Sergio Ramos está ‘louco’ para retornar ao futebol espanhol, diz rádio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:56 Compartilhe

Após duas temporadas, o zagueiro Sergio Ramos vai deixar o Paris Saint-Germain. O destino do jogador ainda não está definido, mas de acordo com o programa de rádio “El Larguero”, o defensor está “louco” para retornar ao Sevilla, clube que revelou Ramos em 2004. Contudo, ainda de acordo com a informação, trata-se de uma negociação repleta de empecilhos.

Sergio Ramos deixou o Sevilla em 2005 para se juntar ao Real Madrid, onde se consolidou como um dos maiores zagueiros de todos os tempos, empilhando troféus. No entanto, a torcida do clube da Andaluzia não é unânime em relação a um possível retorno de Ramos ao Ramón Sánchez Pizjuán, visto que o zagueiro saiu pela “porta dos fundos” 18 anos atrás.

Além disso, há o fator salário. Caso retorne, Ramos terá um dos maiores vencimentos do Sevilla, ao lado de Rakitic. Mas a diretoria do atual campeão da Liga Europa estuda a contratação, mesmo com rejeição da torcida. A vontade do zagueiro, de acordo com a rádio, é retornar ao seu clube de juventude.

Pelo Sevilla, Sergio Ramos atuou em 49 partidas e marcou três gols. Nascido na cidade de Sevilha, o defensor iniciou sua carreira com apenas 17 anos e fez sua estreia na temporada 2003/04, quando atuou ao lado de Jesús Navas, ídolo do clube. Sergio Ramos defendeu o Sevilla até 2005, quando deixou a equipe em uma transferência milionária para o Real Madrid.