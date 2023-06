Serginho é apresentado no Vasco e minimiza o fato de ser um desconhecido: ‘Tenho que mostrar dentro de campo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 13:33 Compartilhe

O atacante Serginho foi apresentado oficialmente pelo Vasco, na tarde desta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa. O jogador assinou contrato até dezembro de 2025 e explicou os motivos que o fizeram acertar com o Cruz-Maltino.

– Realmente estou aqui há duas semanas treinando. Já acompanhava a rotina há um tempo. Se estou aqui é porque eu aceitei a pressão e sei o quanto o Vasco é grande. É um gigante do futebol brasileiro e tenho certeza que as coisas serão muito boas por aqui. O que me atraiu foi a oportunidade da minha vida. Quando eu vim, eu vi o tamanho que o Vasco é. Tenho 28 anos, que é o auge, e quis vir para o Brasil. Tinha outras coisas para fora, mas quando o Vasco veio eu simplesmente aceitei. Não tem como dar não para o Vasco. Principalmente para a torcida, que é muita fanática pelo time. Nos momentos ruins e bons eles estão com a gente. Com o número 70 eu fui muito bem e espero continuar assim.

A contratação de Serginho não caiu nas graças dos torcedores, já que o atacante não é conhecido do grande público. O jogador jogou em países sem expressão, como Albânia, Kosovo e Macedônia, antes de chegar ao Giresunspor, da Turquia. Serginho entende a desconfiança, mas lembra que outros jogadores com o mesmo perfil já venceram no futebol brasileiro.

– Às vezes é melhor surpreender do que decepcionar. Tem muitos exemplos de jogadores que ninguém conhecia e estão indo muito bem, com tempo de adaptação. Sei que aqui esse tempo tem que ser curto, tenho que estar preparado e por isso vim antes. Sei que a torcida não me conhece, mas tenho que mostrar dentro de campo.

Serginho tem 28 anos e estará à disposição a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências. O atacante poderá estrear contra o Cruzeiro, no dia 8, um sábado, com o Vasco como mandante. O jogador acredita que vai poder ajudar o time.

– Parte física tenho que melhorar, mas tenho condições de jogar talvez um tempo.

Mais respostas do Serginho

Características

– Eu sou um jogador de velocidade, de drible, jogo dos dois lados. Ano passado joguei mais no lado esquerdo, na última foi pela direita. Ajudo taticamente o time, gosto de dar assistências do que marcar gols. Tenho certeza que vou ajudar o Vasco no que ele precisar.

Expectativa para a temporada

– Temos que botar objetivos. primeiro sair da zona de rebaixamento. É vencer, mas sempre pensar em ser campeão. Mas acredito que dá para chegar na Sul-Americana, na Libertadores. Estava acompanhado os jogos do Vasco e jogamos bem. Na minha opinião foi uma questão de fase, mas agora depois dessa vitória sobre o Cuiabá, mudamos a chave.

Inspirações

– Eu me espelho no ídolo que é o Messi. Tem um cara também que eu gostava muito que é o William. Gosto muito da forma que ele joga. Um cara que eu gostei muito de jogar contra foi o Ozil, Balotelli, entre outros.