Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 9:10 Compartilhe

Serena Williams foi de perto assistir a estreia de Lionel Messi pelo Inter Miami em Fort Lauderdale, na Flórida, e vibrou de perto com a vitória do time por 2 a 1 contra o Cruz Azul do México pela Leagues Cup.

A ex-tenista campeã de 23 títulos de Grand Slams filmou o craque argentino que entrou no começo do segundo tempo e marcou o gol da vitória, de falta, nos acréscimos.