Semana de Vela de Angra dos Reis tem programação divulgada com o Campeonato Brasileiro ORC e abre inscrições

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 13:50 Compartilhe

Estão abertas as inscrições para a Semana de Vela de Angra dos Reis, evento que terá em conjunto a disputa do Campeonato Brasileiro ORC de Vela de Oceano, da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano. O evento tem sede e realização do Angra dos Reis Marina Clube e tem a parceria da Prefeitura de Angra dos Reis.

A competição teve sua programação divulgada. As regatas acontecem entre os dias 7 e 10 de setembro sempre ba Baía de Ilha Grande, mas as atividades já começam a partir do dia 4 com palestra, dia 5 com lançamento de livro, ambos no Auditório do Colégio Naval. No dia 6 será realizada uma Regata da Escola Social de Vela, o Credenciamento e o Jantar Oficial no Angra dos Reis Marina Clube. Ao término de todos os dias de regata haverão shows com Rock e Blues , DJ e Canoa de Cerveja para os participantes.

A premiação ocorre a partir das 18h do domingo, 10, com a definição dos campeões e o grande Campeão Brasileiro ORC.

As classes convidadas para a disputa serão, além da ORC, a BRA-RGS, A RGS Clássicos, Bico de Proa, , Cruzeiro e Multicasco. As inscrições podem ser feitas pelo site https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/event/regata-a-vela/752-1-aviso-de-regata-semana-de-vela-de-angra-dos-reis-2023 .