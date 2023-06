Sem viagens! São Paulo inicia sequência ‘caseira’ na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 10:00 Compartilhe

O São Paulo terá um mês de julho ‘diferente’ do que vem ocorrendo desde o começo do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana. Depois de ter uma sequência de viagens, chegando a percorrer 23.781 quilômetros em um único mês, o Tricolor agora vai viajar somente para o interior paulisa até o dia 22 de julho.

Isso porque o São Paulo somará seis jogos no estado, sendo deles quatro no Morumbi e dois fora de casa. No entanto, esses jogos fora são diante de Palmeiras, pela Copa do Brasil e Red Bull Bragantino, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A sequência de partidas começa nesta terça-feira (27), em duelo contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana, às 21h30, no Morumbi.

Depois, o São Paulo joga contra o Fluminense, no sábado, e encara o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ambas as partidas serão no Morumbi. No domingo, dia nove, o Tricolor percorre 87 km para enfrentar o Red Bull Bragantino. Na sequência, dois clássicos: Palmeiras, no Allianz Parque e Santos, no Moorumbi.

Portanto, a delegação são-paulina só sai do estado no dia 21 de julho, quando enfrentará o Cuiabá, fora de casa. Tempo precioso para o São Paulo ‘recarregar’ as energias entre uma partida e outra em busca de bons resultados.

