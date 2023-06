Sem vencer há 5 jogos no Brasileirão, Santos pode terminar próxima rodada na zona de rebaixamento

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 7:30 Compartilhe

O que já está ruim… pode ficar pior! Após o Santos não conseguir conquistar uma vitória sequer nos últimos cinco compromissos do Brasileirão, o Peixe pode terminar a próxima rodada na zona de rebaixamento.

Pela 12ª rodada, o Alvinegro Praiano, que está na 13ª colocação do campeonato, irá encarar o Flamengo, que ocupa a 4ª posição da tabela. Apesar do jogo ser em casa, o Peixe não poderá contar com o apoio da sua torcida na tentativa de conquistar o triunfo por conta da confusão que a torcida santista protagonizou no clássico contra o Corinthians.

Se o clube não vencer, o time pode terminar a rodada na 17ª posição da tabela, ou seja, dentro do Z-4. Esse cenário será possível se Bahia, Corinthians, Cuiabá e Goiás vencerem seus respectivos jogos.

Neste sábado, o Corinthians enfrenta o Athletico-PR e quer embalar a segunda vitória fora de casa após derrotar o Santos. No mesmo dia, Bahia e Fluminense se encaram no Maracanã. No domingo, o Goiás duela contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, e, por fim, o Cuiabá, na segunda-feira, viaja até o Rio de Janeiro para concluir a rodada.

Caso o Santos seja derrotado por goleada no domingo, Corinthians, Bahia e Cuiabá poderão ultrapassar e empurrar o clube do litoral paulista para perto zona de rebaixamento com apenas um empate. Vale lembrar que o Flamengo venceu o Peixe nos últimos três confrontos que teve na Vila Belmiro, incluindo um 4 a 0 na temporada 2021.