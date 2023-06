Sem sustos, Bélgica vence Estônia fora de casa pelo Grupo F das Eliminatórias da Euro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:47 Compartilhe

A Bélgica venceu a Estônia por 3 a 0 nesta terça-feira na A. Le Coq Arena, em Tallinn, em partida válida pela quarta rodada do Grupo F das Eliminatórias da Euro 2024. Peetson, Lukaku e Bakayoko marcaram os gols belgas na partida.

Com o resultado, a Bélgica chegou aos sete pontos e se mantém na vice-liderança do grupo, três atrás da Áustria, que soma 10 pontos e tem um jogo a mais. Por sua vez, a Estônia segue com um ponto na quarta posição. Estas seleções voltam em campo apenas em setembro, na próxima Data Fifa.

MARCA DO ARTILHEIRO

Apesar do primeiro tempo morno, praticamente sem chances criadas, a Bélgica abriu o placar aos 37 minutos de jogo. Vranckx recebeu na direita, olhou para a área e cruzou para Lukaku, que dividiu com o zagueiro Peetson e mandou para o fundo das redes. No lance seguinte, o camisa 10 da Bélgica recebeu novamente dentro da área, desta vez em jogada construída pela esquerda, e dobrou a vantagem do time visitante em Tallinn.Bélgica vence Estônia em Tallinn (Foto: Raul MEE / AFP)

FECHOU COM PINTURA

Com o 2 a 0 no placar, o segundo tempo manteve a toada do primeiro, um jogo morno com poucas emoções. Os goleiros pouco foram ameaçados ao longo dos últimos 45 minutos em Tallinn. Contudo, nos acréscimos, a Bélgica fechou a conta com um belo gol. Carrasco recebeu na esquerda e achou um bom passe para Bakayoko finalizar de canhota, sem chances de defesa para o goleiro da Estônia.

