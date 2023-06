Sem Renato Augusto e com baixa no ataque, Corinthians fecha preparação para encarar o Athletico-PR

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 14:26 Compartilhe

Renato Augusto será baixa mais uma vez no Corinthians. O meia segue com um edema na panturrilha esquerda e não enfrentará o Athletico-PR, neste sábado (24), pela 12ª rodada do Brasileirão.

Além do camisa 8, o técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou mais um desfalque para enfrentar o Furacão: Chrystian Barletta. O atacante sofreu um trauma no joelho direto durante o treino e fica fora da partida na Arena da Baixada. O camisa 77 não atua desde o dia 17 de maio.

Luxa também não contará com Fausto Vera, que ainda não se recuperou do trauma no tornozelo direito que o tirou do clássico contra o Santos.

Por outro lado, o treinador corintiano terá os retornos de Bruno Méndez e Murillo na defesa. O uruguaio voltou dos compromissos na Data Fifa, enquanto o garoto da base está recuperado da inflamação na garganta que o tirou do duelo contra o Peixe. Méndez deve substituir Fagner, suspenso, na lateral-direita.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil, Murillo e Renato

Meias: Biro, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Róger Guedes, Wesley e Yuri Alberto

Uma provável escalação do Corinthians conta com: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo (Caetano) e Matheus Bidu; Roni, Maycon e Ruan Oliveira; Biro, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Nesta sexta-feira (23), Luxemburgo promoveu um treino de enfrentamento em campo reduzido, além de uma movimentação ofensiva de finalizações. A delegação alvinegra viaja para Curitiba nesta tarde.

Com 12 pontos, o Timão está duas posições acima da zona do rebaixamento, enquanto o Furacão ocupa o nono lugar, com 16 pontos.