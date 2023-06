Sem Jhon Arias, Diniz pode pensar em trio de ataque no Fluminense contra Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Por conta da Data Fifa, o Fluminense pode não contar com a presença de Jhon Arias para o jogo contra o Atlético-MG, na quarta-feira (21). Ainda assim, Fernando Diniz não precisa abrir mão da formação com três peças no setor de ataque com as presenças de Cano, Lelê e Keno.

Desde a lesão de Keno contra o River Plate, Fernando Diniz poucas vezes utilizou uma formação com três atacantes no onze inicial. O meia Lima conquistou um espaço na equipe titular, enquanto as ausências de Alexsander e Marcelo fizeram com que o técnico do Tricolor das Laranjeiras optasse por escalações mais cautelosas.

Contra o Goiás, o Fluminense jogou com Cano no comando de ataque, Jhon Arias e Lelê. O jogador contratado do Volta Redonda fez uma grande partida, tendo contribuído com uma assistência para o primeiro gol do centroavante tricolor (que vivia uma seca de sete partidas sem balançar as redes) e assustou o adversário em diversas oportunidades.

Diniz também optou pela entrada de Keno no segundo tempo, uma vez que o atacante se recuperava de uma lesão e não tinha condições para atuar os 90 minutos. Com a semana cheia, o veterano pôde participar de todos os treinos com seus companheiros e deve estar apto para começar o duelo contra o Galo desde o início. E para os mais supersticiosos, o jogador já vestiu a camisa do Atlético-MG e poderia machucar seu ex-time o rival com a Lei do Ex.

No melhor momento do Fluminense na temporada, Fernando Diniz escalava Cano ao lado de Keno e Arias, mas o colombiano dificilmente participará do jogo desta quarta-feira. O atleta participa de um amistoso contra a Alemanha na terça-feira, precisaria voltar ao Rio de Janeiro e fazer uma viagem de cerca de duas horas para Volta Redonda, uma vez que a partida acontecerá no Raulino de Oliveira por conta da recuperação do gramado do Maracanã.

A única derrota da equipe de Fernando Diniz com a presença de três atacantes desde o início da partida foi contra o Fortaleza, onde o Fluminense entrou em campo com um time misto. No setor ofensivo, Alan ocupou a vaga de centroavante, enquanto John Kennedy e Lelê fizeram o lado do campo.

Nas redes sociais, mas também no CT do clube, os torcedores pediram pelo fim das improvisações feitas, muitas vezes pela falta de profundidade no elenco, por Diniz. Dessa vez, o comandante tem a oportunidade de colocar em campo uma formação próxima do que já foi comprovado que deu certo e que encantou os tricolores durante os primeiros meses de 2023.

