Sem James Harden, confira 11 jogadores que o Houston Rockets tem interesse

Com o interesse de James Harden de retornar ao Houston Rockets parecendo ter esfriado, veja 11 jogadores que a franquia pode ir atrás na agência livre, segundo o setorista Jonathan Feigen, do Houston Chronicle. Vale lembrar que o time texano possui US$64 milhões para reconstruir seu elenco nesta offseason.

JAKOB POELTL – Quando o pivô de 27 anos voltou para o Toronto Raptors na última temporada, parecia que uma extensão de contrato já estava garantida. No entanto, agora há dúvidas. Feigen ainda comenta que se a franquia canandese reassinar com Fred VanVleet, é pouco provável que faça o mesmo com Poeltl. Desse modo, o pivô seria um bom jogador de rotação experiente para o Rockets. Estatísticas na última temporada: 12,5 pontos, 9,1 rebotes, 2,7 assistências e 1,2 bloqueio como média em 72 jogos.

DONTE DIVINCENZO – O ala-armador de 26 anos se provou um jogador reserva impactante nos dois lados da quadra em sua primeira temporada com o Golden State Warriors. Cotado para recusar o último ano de seu contrato, Feigen indica que a franquia irá fazer uma oferta de US$23,2 milhões por quatro anos. No entanto, é pouco provável que DiVincenzo aceite, já que é esperado que ele consiga um contrato de mais de US$10 milhões por campanha. Estatísticas na última temporada: 9,4 pontos, 4,5 rebotes, 3,5 assistências e 1,3 roubo de bola como média em 72 jogos.

CAMERON JOHNSON – Seigen vê o ala-pivô de 27 anos como um ótima opção para melhorar a defesa e eficiência do perímetro do Rockets, dois tópicos em que a equipe foi a pior da NBA na última temporada. No entanto, o jornalista também diz que o destino de Johnson na agência livre não está definido. Ele chegou ao Brooklyn Nets na troca de Kevin Durant, então ainda não se sabe o quanto a equipe estaria disposta a oferecer para ele retornar, o que dificulta os planos dos outros interessados no agente livre restrito. Estatísticas na última temporada: 15,5 pontos, 4,4 rebotes e 1,9 assistência como média em 42 jogos.

JORDAN CLARKSON – O ala-armador de 31 anos teve os melhores números da carreira na última temporada, fazendo ele recusar seu último ano de contrato no valor de US$14,2 milhões. Desse modo, é esperado que ele assine um contrato maior do que o anterior. De acordo com Seigen, Clarkson já provou que tem a capacidade de ocupar qualquer papel que seu técnico desejar, o que é muito atrativo para o Rockets. Estatísticas na última temporada: 20,8 pontos, 4,5 assistências e quatro rebotes como média em 61 jogos.

DILLON BROOKS – O ala de 27 anos está a procura de um time após o Memphis Grizzlies anunciar que não irá trazê-lo de volta. Apesar de ser conhecido pelas suas polêmicas, vale lembrar que Brooks é um ótimo defensor versátil. Segundo Seigen, seu estilo de jogo, principalmente na defesa, combinaria com as preferências de Ime Udoka, novo técnico do Rockets. Estatísticas na última temporada: 14,3 pontos, 3,3 rebotes e 2,6 assistências como média em 73 jogos.

RUI HACHIMURA – O ala-pivô de 25 anos provou ser capaz de impactar o jogo nos dois lados da quadra e ajudar seu time a vencer após ser um dos principais jogadores do Los Angeles Lakers durante os playoffs. Desse modo, o agente livre restrito é uma das principais prioridades do Lakers nesta offseason, mas a grande folha salarial da equipe pode dificultar sua volta. Estatísticas na última temporada: 11,2 pontos e 4,5 rebotes como média em 63 jogos.

BRUCE BROWN – O armador, ala-armador e ala de 26 anos se mostrou um jogador extremamente versátil nos dois lados da quadra, sendo o sexto homem da campanha do primeiro título do Denver Nuggets. Brown recusou seu último ano de contrato no valor de US$6,8 milhões, mas é provável que retorne ao Colorado. No entanto, Seigen relembra que o Nuggets só conseguirá oferecer US$7,7 milhões, o que dá chance ao Rockets e outros interessados adquirirem o jogador. Estatísticas na última temporada: 11,5 pontos, 4,1 rebotes, 3,4 assistências e 1,1 roubo de bola como média em 80 jogos.

AUSTIN REAVES – O ala-armador de 25 anos se consolidou na última temporada como um bom pontuador e um ótimo arremessador com o Los Angeles Lakers. Assim como Hachimura, Reaves é um agente livre restrito que está nas prioridades da franquia californiana nesta offseason. No entanto, um provável acordo de US$100 milhões por quatro anos talvez seja demais para o Lakers, dependendo de suas próximas movimentações no mercado. Estatísticas na última temporada: 13 pontos, 3,4 assistências e três rebotes como média em 64 jogos.

BROOK LOPEZ – O pivô já está com 35 anos, mas teve uma de suas melhores temporadas da carreira, sendo cotado para o prêmio de melhor defensor do ano e se consolidando como um arremessador eficiente do perímetro. Assim, Seigen acredita que em alguns momentos Lopez conseguiria jogar ao lado de Alperen Sengun, além de ser um bom mentor para o jovem. Estatísticas na última temporada: 15,9 pontos, 6,7 rebotes, 1,3 assistência e 2,5 bloqueios como média em 78 jogos.

FRED VANVLEET – O armador de 29 anos é um dos ídolos atuais do Toronto Raptors. No entanto, ele recusou o último ano de seu contrato no valor de US$22,8 milhões para, o que tudo indica, assinar um contrato mais longo. Segundo Seigen, VanVleet traz um estilo de jogo diferente quando comparado aos outros armadores que Rockets possui, o que pode ser interessante. Estatísticas na última temporada: 19,3 pontos, 7,2 assistências e 4,1 rebotes como média em 69 jogos.

KHRIS MIDDLETON – O ala de 31 anos é uma das bases do Milwaukee Bucks, gerando boa defesa e capacidade de arremessar a bola no catch and shoot. No entanto, ele recusou o último ano de seu contrato no valor de US$40,4 milhões com a expectativa de assinar um mais longo. É pouco provável que consiga tanto dinheiro por ano como em seu último acordo, mas a longo prazo irá recompensar. Segundo Seigen, suas lesões e cirurgia recente são preocupantes, mas se ficar saudável será uma boa complementação para o elenco do Rockets. Estatísticas na última temporada: 15,1 pontos, 4,9 assistências e 4,2 rebotes como média em 33 jogos.