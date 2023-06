Sem Egonu, Itália perde para Brasil na Liga das Nações de vôlei

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 28/06/2023 - 13:37 Compartilhe

SÃO PAULO, 28 JUN (ANSA) – Sem Paola Egonu e a capitã Myriam Sylla, a seleção italiana feminina de vôlei foi derrotada nesta quarta-feira (28) pelo Brasil por 3 sets a 2 na Liga das Nações.

No equilibrado duelo em Bangkok, na Tailândia, as brasileiras tiveram dificuldades diante de uma desfalcada Azzurra liderada por Davide Mazzanti.

Após a impressionante virada tomada no primeiro set, o Brasil colocou os pés no chão e, com uma grande atuação de Gabi, garantiu uma importante reviravolta. No final, as comandadas de Zé Roberto ganharam com parciais de 26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10.

As brasileiras se vingaram das rivais europeias, pois a Azzurra foi campeã da edição passada da Liga das Nações em cima das sul-americanas. Já no Mundial de 2022, o Brasil bateu a Itália na semifinal.

A Itália, que ainda sonha em se classificar para o Final Eight do prestigiado torneio internacional, poupou Egonu e não teve Sylla na partida em função de um incômodo no pé.

O Brasil volta à quadra já amanhã (29) para enfrentar o Canadá, a partir das 7h (de Brasília). As italianas, por sua vez, pegarão a mesma rival, mas na sexta-feira (30). (ANSA).