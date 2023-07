Sem Dudu em campo, Palmeiras se reapresenta com foco no América-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 13:33 Compartilhe

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira (25), na Academia de Futebol, após voltar a vencer depois de cinco rodadas do Brasileirão e respirar um pouco mais aliviado na parte cima da tabela.

Com foco na ‘tour mineira’ que o time terá nesta próxima semana, Abel comandou uma atividade técnica e tática com dois times completos na atividade de hoje

Pelas fotos da atividade, Dudu ainda não retornou aos trabalhos com bola e após ficar de fora das últimas duas partidas por conta de um incômodo na panturrilha, segue como dúvida será relacionado já diante do Coelho, ou se ele será preservado para retornar somente diante do Galo, pela Libertadores.

Com a janela de transferências praticamente fechando, o Verdão inicia a semana com uma grande indefinicação se vai conseguir somar mais algum jogador para o elenco neste segundo semestre, e a comissão trabalha com o que tem para tentar seguir somando pontos no Brasileiro e passar pelo Atlético-MG na Libertadores.

O Palmeiras volta a treinar nesta próxima quarta-feira, a partir das 10h (horário de Brasília), na Academia de Futebol.

O Verdão viaja para Belo Horizonte somente no sábado e retorna para São Paulo logo após o duelo diante do América-MG, no domingo (30), no Independência.