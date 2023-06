Sem contato com o elenco, Paulo Turra assiste à derrota do Santos para o Flamengo na Vila

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 21:04 Compartilhe

O Santos perdeu para o Flamengo por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mendoza e Rodrigo Fernández marcaram para o Peixe, mas com gols de Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar, o Rubro-Negro levou a melhor e conquistou os três pontos. A defesa santista foi o ponto fraco do time, com muitos espaços cedidos ao ataque flamenguista e falha em todos os gols sofridos.

ATUAÇÕES: Defesa do Santos vai mal em derrota para o Flamengo

Quem esteve nas tribunas da Vila Belmiro para acompanhar a partida foi o novo técnico do Santos, Paulo Turra. Ele acompanhou a partida do camarote da presidência e não teve contato com o elenco. Somente os auxiliares do treinador tiveram um rápido encontro com os jogadores santistas.

Da tribuna, Turra viu um Santos mais postado na defesa, esperando uma roubada de bola para sair nos contra-ataques. Foi assim, inclusive, que saiu um dos gols do Peixe, o de Mendoza, após rápida troca de passes entre Marcos Leonardo, Soteldo e o colombiano. Turra deve comandar o primeiro treino no CT Rei Pelé nesta segunda-feira (26).

O Santos tem dois dias de preparação antes de enfrentar o Blooming (BOL), pela última rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Sem chances de classificação, o Peixe quer a vitória para dar uma confiança a mais no começo de trabalho do treinador.