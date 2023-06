Sem competição há seis dias, surfistas da WSL ‘tiram férias’ em Saquarema

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 10:34 Compartilhe

Com o campeonato parado desde sábado (24) por conta das ondas baixas, a maioria dos surfistas da WSL estão aproveitando esse momento para treinar e se aproximar do público, em Saquarema. Veja o que algum dos atletas estão fazendo nesse “tempo livre” disponível.

Nessa semana, o brasileiro ítalo Ferreira e o japonês Kanoa Igarashi foram flagrados nas areias das praias de Itaúna, em Saquarema, jogando uma altinha com fãs que estavam ao redor. Além da altinha, ítalo ainda jogou uma “pelada” com os fãs que estavam na praia e chegou a marcar um gol, sendo abraçado pelos populares em volta. Em troca do famoso chinelo de dedo como trave, eles utilizaram as pranchas de surf.

+ Joia do Santos de malas prontas para o Chelsea, Bruno Henrique tem proposta para voltar ao Brasil… o Dia do Mercado!

Gabriel Medina tem aproveitado seu tempo para ficar na casa em que está hospedado, jogando frescobol com sua equipe. Ele aproveitou o dia de ontem (28) para surfar de pranchão nas marolas da Praia de Itaúna.

A brasileira Tatiana Weston-Webb aproveitou e fez campanhas com seus patrocinadores e interagiu com fãs. Além dela, Kanoa Igarashi, Rio Waida, Stephanie Gilmore, Caroline Marks, Sakura Johnson e Chloé Calmon, participaram de sessões de autógrafos da mesma patrocinadora.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Com mais um “day off” no dia de hoje (29), há uma grande probabilidade de o campeonato retornar nesta sexta-feira (30) com as finais acontecendo no sábado (1). Acontece que está se aproximando uma frente fria vindo do sul do país, podendo ter ondas acima de 1,8m.