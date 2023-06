Sem clube, Hazard ironiza passagem pelo Real Madrid: ‘Estou há dois ou três anos descansando’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 13:27 Compartilhe

Durante muitos anos, na passagem pelo Chelsea, Eden Hazard foi considerado um dos melhores jogadores do mundo e o principal da seleção belga. Esse título fez com que o meio-campista fosse contratado pelo Real Madrid em 2019, gerando muito expectativa, mas que não teve sucesso. O jogador tinha contrato até 2024, mas foi rompido neste final de temporada e está sem clube.

Nos quatro anos na Espanha, Hazard conviveu com lesões e físico fora de forma, resultando em um futebol abaixo do esperado, contabilizando somente 76 partidas disputadas, sendo 44 como titular, e apenas sete gols. Em entrevista ao canal RTBF, o belga ironizou a passagem pelo clube espanhol, onde rendeu muitas críticas.

+ Veja a repercussão internacional da vitória da Seleção Brasileira e sua “goleada contra o racismo”

– Eu garanto que ainda sou capaz de ser um jogador profissional, o meu corpo aguenta. Estou há dois ou três anos descansando, ainda tenho energia – disse.

Com o vínculo rompido um ano antes do previsto e a má fama que se construiu no Real Madrid, Hazard ainda está sem clube e o futuro é indefinido, pensando até mesmo em um possível aposentadoria aos 32 anos.

– É verdade que nos últimos dias tenho lido muito sobre mim. E muita bobagem. Indo para o Racing White Darin Molembeek com meu irmão? Não sei se é burrice, veremos… Sei que não estou dando as respostas que você espera mas, sinceramente, ainda não as tenho.

– Depois destes três anos complicados, só quero passar um tempo com a minha família, ir de férias como toda a gente – completou.

E MAIS: