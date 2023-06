Seleção masculina derrota a Eslovênia e chega à quinta vitória na Liga das Nações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:54 Compartilhe

O Brasil voltou a vencer na Liga das Nações masculina e chegou a cinco vitórias na competição. A equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto derrotou a Eslovênia, de virada, por 3 sets a 1 (23/25, 25/21, 26/24 e 25/21), neste sábado (24). O oposto Alan e o ponteiro Lucarelli foram os maiores pontuadores da partida em Orléans, na França, com 19 pontos cada.

Neste domingo (25), a seleção brasileira encerra a etapa de Orléans contra os donos da casa, com previsão de ginásio lotado. Brasil e França se enfrentam às 12h30 (de Brasília). A seleção brasileira entrou em quadra neste sábado com Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Flavio, Judson e o líbero Maique. Entraram Otávio, Fernando Cachopa, Felipe Roque, Adriano e Arthur Bento.

– Uma vitória extremamente importante e extremamente valorizada pela Eslovênia, que fez uma grande partida. Esse foi o jogo da disputa de bronze do Mundial do ano passado, então a Eslovênia está bem ranqueada em nível internacional. Para a gente, é um passo importante para a classificação, a quinta vitória, e para o ranking mundial também. Estou muito satisfeito com o time. Eles estiveram presentes o tempo todo, não se entregaram nunca e, mesmo nos momentos mais difíceis, foram fortes mentalmente – disse o técnico Renan Dal Zotto.

– Hoje completa um ano certinho da minha lesão, e é aniversário do meu irmão mais novo o Darlan, que foi quem entrou no meu lugar quando eu me machuquei. Então essa data está mais do que marcada para a gente. Eu entrei em quadra sabendo da data, mas pensando totalmente no jogo. Naquele momento do terceiro set, eu pude ser decisivo. Fui totalmente para o ponto e fui feliz de ter acertado o saque muito bem, e, depois, a gente fez o contra-ataque. Estou muito feliz de um ano depois eu estar bem, recuperado, podendo estar jogando em alto nível e ajudando a seleção – comentou Alan.

