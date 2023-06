Seleção faz único treino antes de pegar Senegal e deve ter apenas uma mudança no time; veja provável escalação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 17:23 Compartilhe

Nesta segunda-feira (19), a Seleção Brasileira realizou seu único treino em preparação para o amistoso contra Senegal, que acontece nesta terça (20), às 16h (de Brasília). Ramon Menezes teve como palco para o trabalho o próprio estádio da partida, o José Alvalade, em Lisboa (POR). O treinador deve fazer apenas uma mudança em relação ao time que venceu Guiné por 4 a 1, no sábado (17): a saída de Rodrygo para a entrada de Malcom.

O atacante do Zenit-RUS foi a novidade do treinamento desta tarde em Portugal. Isso porque, segundo informou o GE, Rodrygo sentiu dores no joelho e não apareceu em campo para treinar. Ele ainda será reavaliado antes do duelo, mas já é dúvida para o time titular. Sendo assim, Malcom acabou se tornando o escolhido para ocupar essa função no ataque.

Com isso, Ramon não deve fazer outras mudanças na equipe que inicia o jogo contra Senegal. Alisson, com trauma no dedo mindinho da mão esquerda, segue como desfalque e o gol estará novamente nas mãos de Ederson.

Um provável time do Brasil para esta terça (20) é: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Jr. e Richarlison.

Será o último amistoso da Seleção Brasileira antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro. Serão dois jogos pela competição: contra a Bolívia, em casa, e contra o Peru, fora. Em datas e locais ainda a serem definidos.

