Seleção Brasileira rende aumento de audiência para TV Globo; confira os números

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 17:01 Compartilhe

A Seleção Brasileira marcou uma goleada de 4 a 1 sobre a Guiné no último sábado, em Barcelona, que rendeu para a TV Globo a maior média de espectadores em um amistoso no Rio de Janeiro desde 2019 no jogo contra a Colômbia. Os cariocas marcaram 24 pontos de audiência, marcando 9 pontos a mais em comparativo com os quatro sábados anteriores.

Em comparação com o último amistoso da Seleção contra Marrocos, transmitido pela Band, o jogo deste sábado marcou um aumento de 243% na audiência e 44% de participação. Em São Paulo, a transmissão atingiu 19 pontos de audiência, marcando um aumento de 7 pontos acima da média dos quatro sábados anteriores.

Com o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o meia Joelinton como os novatos entre os titulares, o Brasil goleou a Guiné por 4 a 1 em um jogo marcado pela luta contra o racismo, com um gol do meia estreante. Os outros autores dos gols foram Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão.

Mesmo com todas as ações contra o racismo durante toda a partida, amigo de Vini Jr denunciou um caso de racismo dentro do estádio, onde um segurança do local lhe apontou uma banana afirmando que aquela era uma “arma que seria usada contra ele”.

A Seleção Brasileira agora enfrentará o Senegal, em Lisboa, nesta terça-feira (20) às 16h (de Brasília) no estádio José Alvalade.

E MAIS: