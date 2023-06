Seleção Brasileira leva o Japão ao primeiro tie-break, mas é derrotada na Liga das Nações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 10:54 Compartilhe

A Seleção Brasileira foi derrotada no tie-break pelo Japão (parciais de 23/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 18/16) em partida da Liga das Nações de vôlei masculino disputada em Orléans, na França, nesta quinta-feira (22). Esta foi a segunda derrota do Brasil em seis jogos, a primeira foi contra Cuba e também apenas no quinto set.

A Seleção comandada por Renan Dal Zotto viu os japoneses abrirem 2 a 0 no placar, mas conseguiu buscar o empate. O tie-break foi decidido com muita emoção: o Japão conseguiu uma vantagem de 14×12 e teve cinco match points antes de finalmente fechar a partida.

O resultado mantém viva a invencibilidade da seleção japonesa na competição, única ainda invicta. No entanto, o Brasil foi o primeiro país a forçar um tie-break contra os asiáticos.

CALENDÁRIO DA LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI MASCULINO*

Semana 1 – Ottawa, Canadá (encerrada)

7 de junho – Brasil 3×1 Alemanha

8 de junho – Argentina 2×3 Brasil

10 de junho – Brasil 2×3 Cuba

11 de junho – Estados Unidos 1×3 Brasil

Semana 2 – Orléans, França (em andamento)

20 de junho – Brasil 3×0 Bulgária

22 de junho – Japão 3×2 Brasil

24 de junho – Brasil x Eslovênia – 12h

25 de junho – Brasil x França – 17h

Semana 3 – Pasay, Filipinas

4 de julho – Brasil x Itália – 0h

6 de julho – Brasil x Países Baixos – 0h

7 de julho – Polônia x Brasil – 0h

8 de julho – Brasil x República Popular da China – 0h

Fase final – Gdansk, Polônia

19 a 23 de julho

*Todos os jogos no horário de Brasília

